Karatecas micaelenses conquistam prata e bronze

A atleta Sara Caetano, do Clube Karaté Shotokan da Relva (CKSR), conquistou a medalha de prata no Open Karaté Vila de Cascais, prova que decorreu no passado fim de semana.



Na prova que foi organizada pela Liga Portuguesa de Karaté-Do e com o apoio da Federação Nacional de Karaté - Portugal, destaque também para os terceiros lugares conquistados por Matilde Medeiros e Inês Couto, ambas em representação do Clube Karaté Shotokan Rabo de Peixe (CKSRP).



De acordo com uma nota do clube da vila do concelho da Ribeira Grande, as duas atletas conquistaram a medalha de bronze na vertente Kumite.



Ao mesmo tempo, o CKSRP dá conta que Isabel Medeiros, em Kumite, e Matilde Medeiros, em Kata, alcançaram a quinta posição.



Em Cascais, o CKSR esteve representado por cinco atletas (Leonor Alemão, Tomás Ferreira, Rafael Bettencourt, Sara Caetano e André Cabral) e dois técnicos (Nelson Rego e Lorena Alemão), enquanto a comitiva do CKSRP foi composta por quatro karatecas (Afonso Medeiros, Isabel Medeiros, Matilde Medeiros e Inês Couto) e um treinador (Paulo Silva).



O Open Karaté Vila de Cascais disputou-se no Pavilhão Multiúsos dos Salesianos de Manique, acolhendo atletas de elite da modalidade.



Ao todo, a prova da Liga Portuguesa de Karaté-Do contou a com a participação de 423 atletas e 78 treinadores de 51 clubes de todo o país.