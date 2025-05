Kamala Harris promete "merecer e ganhar" nomeação democrata contra Trump

"É uma honra receber a recomendação do Presidente e a minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação", disse Harris, numa declaração em que qualifica a decisão de Joe Biden de abandonar a corrida eleitoral como um "ato abnegado e patriótico".

A dirigente afirmou que fará tudo o que estiver ao seu alcance “para unir o Partido Democrata” e a nação para derrotar Donald Trump, que antecedeu Biden na Casa Branca e é o candidato republicano nas presidenciais de 05 de novembro.

“Temos 107 dias até ao dia das eleições”, declarou Harris.

Poucos minutos depois de ter anunciado que se retirava da corrida presidencial após semanas de pressão interna, Biden manifestou apoio a Harris através de uma mensagem nas redes sociais.

O Presidente norte-americano justificou a desistência das eleições presidenciais com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.

Segundo Kamala Harris, com a sua desistência, Biden está a fazer o que sempre fez ao longo da sua vida pública: “Colocar o povo americano e o país acima de tudo”.

"Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden pela sua extraordinária liderança como Presidente dos Estados Unidos e pelas suas décadas de serviço ao nosso país. O seu notável legado de realizações não tem paralelo na história americana moderna e ultrapassa o legado de muitos presidentes”, considerou a vice-Presidente norte-americana.

Harris recordou que conheceu Biden através do seu filho Beau (que morreu de um tumor cerebral) quando trabalharam juntos como procuradores e de quem se tornou amiga e ouviu histórias sobre as qualidades do pai, referindo-se à sua “honestidade e integridade, o seu grande coração e compromisso com a sua fé e sua família”, além do amor pelo Estados Unidos e pelo seu povo.

O Comité Nacional Democrata afirmou que, embora a desistência de um candidato presidencial a pouco mais de três meses das eleições “não tenha precedentes”, nos próximos dias o partido vai empreender um processo “transparente e disciplinado” para substituir Biden no confronto com Trump.

O Partido Democrata deverá eleger um candidato na sua convenção nacional, que terá início no dia 19 de agosto, em Chicago.