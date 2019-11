Juventus vence em noite 'fria" de Ronaldo no jogo 1.000

A Juventus manteve este domingo a liderança isolada da Liga italiana de futebol, após receber e vencer o AC Milan, por 1-0, no jogo 1.000 de Cristiano Ronaldo, que acabou substituído na segunda parte.

No fecho da 12.ª jornada da Serie A, Ronaldo deu lugar a Dybala, aos 55 minutos, e o argentino acabou por marcar o único golo da partida, aos 77, num lance em que foi assistido pelo seu compatriota Higuain.

Apesar de algumas dúvidas levantadas pelo treinador Maurizio Sarri sobre um possível problema físico de Ronaldo, o avançado português foi titular, mas acabou substituído e dirigiu-se diretamente para os balneários, sem cumprimentar o técnico e os seus colegas de equipa, após ter dado lugar da Dybala.

Do lado do AC Milan, que continua num impensável 14.º lugar, destaque para Rafael Leão, que foi lançado na partida aos 66 minutos, quando ainda persistia o nulo no marcador.

A Juventus continua a liderar a Serie A com um ponto de vantagem sobre o Inter Milão, que no sábado bateu em casa o Verona, por 2-1.