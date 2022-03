Juntas de freguesia da Lagoa associaram-se ao Cartão Jovem Municipal

Nesse âmbito, todas as juntas de freguesia receberam uma formação sobre o Cartão Jovem Municipal, ficando "aptas para apoiar os jovens na realização das suas inscrições nas respetivas freguesias", explica a autarquia em nota de imprensa.



O Cartão Jovem Municipal é gratuito e destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, facultando numerosas vantagens, "tanto por parte de iniciativas da edilidade, como por benesses concedidas pelas entidades parceiras, nomeadamente no comércio local, clubes desportivos, associações culturais e recreativas".



Com essas medidas, o Cartão Jovem Municipal pretende fixar "os jovens no concelho, assumindo-se como um veículo para a informação, divulgação e promoção dos vários serviços disponíveis na Lagoa".



Saliente-se que a rede de parceiros e o número de adesões a esta iniciativa têm vindo a crescer, contando com mais de meia centena de entidades parceiras.