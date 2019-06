Juntas da Madalena e Criação Velha retiram meia tonelada de lixo da orla costeira

Cerca de 45 pessoas participaram, numa ação de limpeza, promovida pela Junta de Freguesia da Madalena e da Criação Velha, com apoio do município, que culminou na recolha de quase uma tonelada de resíduos, explica nota de imprensa.



Em sensivelmente três horas os voluntários passaram a pente fino toda a orla costeira da Madalena, desde a Laja das Rosas à Formosinha, eliminando os depósitos de resíduos ilegais e mitigando os efeitos nocivos destas deposições irregulares.



"A preservação e valorização do nosso património ambiental é crucial para a Câmara Municipal da Madalena, que se associou a esta iniciativa, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para os riscos letais do lixo nos ecossistemas marinhos e na saúde pública, numa ação conjunta, por uma Madalena mais verde".