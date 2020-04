"Juntas ajudam escolas no ensino à distância" é a manchete do Açoriano Oriental

Os destaques fotográficos do jornal vão para o Nordeste, que espera finalmente avançar com a obra de requalificação da foz da Ribeira do Gulherme e para a organização Make-A-Wish, cujo desejo de ajudar uma criança doente de São Miguel a viajar até à Disneylândia foi adiado devido à pandemia de Covid-19.