Junta de Rabo de Peixe reúne com Núcleo de Ação Social

O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime Vieira, reuniu-se com o Núcleo de Ação Social de Rabo de Peixe, representado no encontro por Marília Rego, para “concertar estratégias para melhorar as respostas sociais e evitar a duplicação de pedidos de apoios”.