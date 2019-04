JS de Ponta Delgada associa-se ao combate às dependências

A iniciativa, inserida no plano de atividades do projeto “MEXE-TE PDL”, teve lugar no Complexo da Juventude da Freguesia dos Ginetes, e contou com a participação de cerca de 40 jovens.

Com uma adesão “muito positiva”, o secretário Coordenador Concelhio, Vílson Gomes, revelou preocupação com a prática de atividade física entre os jovens: “É fundamental incentivar os jovens a integrar, nos seus hábitos de vida quotidianos, a atividade física e desportiva, enquanto instrumentos essenciais para uma maior qualidade de vida, uma melhor saúde, como também de um maior desenvolvimento pessoal e social”, disse em comunicado, acrescentado ainda que “as atividades físicas e desportivas são um importante contributo para a prevenção dos comportamentos aditivos e das dependências”.

A realização da iniciativa fora do centro da cidade é igualmente representativa “de uma política descentralizada e de proximidade aos jovens, para melhor servir e para melhor responder aos desafios do futuro”.

Quanto ao torneio, a equipa “Feteiras” ficou em 1º lugar, seguindo-se a equipa “Relvense”, e, em terceiro, a equipa “Ginetes”.