JS de Angra do Heroísmo promove conferência sobre os Orçamentos para 2019

A Concelhia de Angra do Heroísmo da Juventude Socialista promove este sábado, dia 19 de janeiro, pelas 18 horas, na sede do PS em Angra do Heroísmo, uma conferência, subordinada ao tema "Os Orçamentos e as Grandes Opções para 2019".

Marcam presença nesta que é a 1.ª edição do ciclo de conferências “Conversas de Fim de Tarde”, Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo dos Açores, Álamo Meneses, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e Lara Martinho, deputada à Assembleia da República, que se irão abordar as medidas de maior relevo para os jovens, para a ilha e para o município, constantes dos Orçamentos do Estado, da Região e Municipal, sendo o evento aberto ao público em geral, diz nota de imprensa.





O ciclo de conferências “Conversas de Fim de Tarde” promovido pela JS de Angra do Heroísmo terá uma periodicidade mensal e visa constituir-se como uma plataforma de diálogo e discussão política que contribua para uma sociedade civil cada vez mais informada e participativa.