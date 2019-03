Jovem sueco multado por insultos racistas na Internet ao futebolista sueco Durmaz

As mais lidas

Parte da multa será paga a Durmaz, a quem o rapaz chamou “barata repugnante”, uma expressão que na Suécia é conotada com o racismo.

A federação sueca enviou as mensagens à polícia, que, entretanto, deteve três jovens. Um deles recebeu uma advertência, outro foi multado sem julgamento, e um terceiro foi hoje condenado pelo tribunal de Växjö ao pagamento de uma multa no valor total de 10.500 coroas suecas (cerca de 996 euros).

O jogador, que alinha nos franceses do Toulouse, começou de imediato a receber mensagens com insultos e comentários racistas nas redes sociais.

No jogo frente à Alemanha, da fase de grupos do Mundial, Durmaz, que nasceu na Suécia, mas é filho de pais turcos, cometeu uma falta, já em tempo de compensação, que acabou por dar origem ao livre que ditou o segundo golo e a vitória dos germânicos por 2-1.

A justiça sueca condenou esta segunda feira ao pagamento de uma multa um jovem de 17 anos que insultou na Internet o futebolista Jimmy Durmaz, que representava a seleção do país no Mundial2018.

