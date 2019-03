Jovem esfaqueado em Ovar após festejos do Carnaval

As mais lidas

Entretanto, deu entrada no Hospital da Feira um outro jovem que foi agredido, quando tentava defender o amigo, segundo explicou a PSP.

A PSP e os Bombeiros de Ovar deslocaram-se ao local, mas a vítima já tinha sido transportada numa viatura particular para o Hospital da Feira, onde recebeu tratamento.

O caso ocorreu cerca das 04:00, quando dois grupos de jovens se terão envolvido num conflito, junto a uma zona de bares, no centro da cidade.

Um jovem foi esfaqueado no abdómen durante uma rixa que ocorreu na madrugada de hoje em Ovar, após os festejos de Carnaval, informou este sábado fonte policial.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok