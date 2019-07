Jovem detido após acidente com carro apreendido

As mais lidas

A Esquadra de Trânsito da PSP de Ponta Delgada deteve um jovem de 19 anos, por ter permitido que um veículo do qual era fiel depositário e que se encontrava apreendido por falta de seguro de responsabilidade civil, circulasse na via pública e se envolvesse num acidente de viação, resultando em ferimentos ligeiros para o visado e para a condutora.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok