José Manuel Bolieiro diz que "ninguém compreende" números da pobreza na região

"Com quase meio século de autonomia e já em pleno terceiro milénio, ninguém compreende que um terço da população açoriana esteja a viver em situação de pobreza. Na próxima década, é ou não desejável e possível aproximar os Açores das melhores médias nacionais? Sim. É desejável e é possível", considerou Bolieiro.

O líder dos sociais-democratas açorianos falava, na Madalena, na ilha do Pico, na sessão de encerramento do 24.º congresso da estrutura.

Para Bolieiro, "é sobretudo com o sucesso na Educação, na Cultura, na Saúde, que verdadeiramente se evita a pobreza", e "é com investimento social que se dignifica e integra os mais pobres".

E concretizou: "Uma sociedade justa não permite que os mais frágeis fiquem para trás. A pobreza e a exclusão social não são realidades novas. O que é novo é que hoje existem recursos suficientes para retirar as pessoas da pobreza e garantir-lhes progresso social".

O PSD/Açores está reunido desde sexta-feira na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

No 24.º congresso do PSD/Açores foram debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia "Confiança", apresentada por Bolieiro, eleito presidente em dezembro último.

José Manuel Bolieiro, vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD, foi eleito em dezembro líder do PSD/Açores, eleição para a qual era o único candidato, com 98,5% votos.