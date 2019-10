José Luís Peixoto apresenta 'Autobiografia' na livraria SolMar

A obra "ficcional e poética do autor figura em dezenas de antologias, traduzidas num vasto número de idiomas, e é estudada em diversas universidades nacionais e estrangeiras", refere nota de imprensa..

Em 2001 foi-lhe atribuído o Prémio Literário José Saramago ao romance 'Nenhum Olhar'. Em 2007, 'Cemitério de Pianos' recebeu o Prémio Cálamo Otra Mirada.

Neste 'Autobiografia' o leitor pode viajar por uma Lisboa de finais dos anos noventa, onde um jovem escritor em crise vê o seu caminho cruzar-se com o de um grande escritor. Ousadia de transformar José Saramago em personagem e de chamar 'Autobiografia' a um romance é apenas o começo de uma surpreendente proposta narrativa "O silêncio, e novo estrondo, e outro, e outro, outro, e uma descarga violenta, ininterrupta. José correu para a janela e assistiu à queda gigante de livros do céu. Livros em toda a distância dos céus de Lisboa, de Portugal inteiro talvez, não se abriam no ar, caiam em linha reta, sem restolhar de páginas, sem espalhafato, e batiam de chapa no chão, estrondos que punham em sentido, que se sobrepunham a todos os outros ruídos, espécie inédita de cataclismo. José olhou mais de perto, com detalhe, estavam a chover livros de Saramago".

José Luís Peixoto explora novos temas e cenários e, ao mesmo tempo, aprofunda obsessões, numa obra marcante, uma referência futura.