José Leonardo Silva enaltece papel da Marinha Portuguesa

Durante esta sessão de apresentação de cumprimentos José Leonardo Silva enalteceu o papel da Marinha Portuguesa, sobretudo toda a sua intervenção e preponderância no que diz respeito ao socorro prestados às gentes dos Açores em geral, e ao Faial em particular.



“Ainda muito recentemente, com a fustigação do furacão Lorenzo, contámos com o inestimável apoio da Marinha Portuguesa que está representada no Conselho Municipal de Proteção Civil através da Capitania do Porto da Horta e da Polícia Marítima”, salientou José Leonardo Silva, citado em nota.





O NRP Setúbal, que se encontra em missão no arquipélago dos Açores, navegou para a ilha das Flores para auxiliar nos trabalhos de recuperação do Porto das Lajes e prestar apoio logístico, após a passagem do furacão Lorenzo.



Neste momento está na Horta onde veio abastecer-se de bens de primeira necessidade para transportar até às Flores.