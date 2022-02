José Leonardo quer reforçar a política de investimentos desportivos

No final de uma visita ao campo de jogos do Atlético, na freguesia das Angústias, o também autarca da Horta, referiu, em comunicado que o projeto que “assumo teve sempre em conta a importância que têm as nossas instituições para o desenvolvimento da ilha do Faial, num trabalho construído tendo por base a confiança entre as diferentes entidades e com compromissos progressivos que garantam a execução dos diferentes projetos”.





Nesse sentido, “queremos reforçar estas parcerias para valorizar, ainda mais, as infraestruturas que temos e contribuir para a concretização de mais projetos de índole local”, acrescentou.





Em cima da mesa estão as comparticipações municipais em investimentos como a colocação de relva sintética, no campo de jogos do Angústias Atlético Clube, a instalação de bancadas de apoio ao campo de jogos do Grupo Desportivo Cedrense, a substituição do sintético do Futebol Clube dos Flamengos, a requalificação da sede desportiva do Sporting Clube da Horta e a intervenção no pavilhão desportivo do Fayal Sport Club.





“Queremos que a formação dos nossos atletas seja incentivada e valorizada alargando, em regulamento, esse apoio para 100%”, anunciou o candidato socialista.