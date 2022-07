Jornalista palestiniana Abu Akleh morta “possivelmente” por disparo de posições israelitas

Nívia Pires, natural de São Roque do Pico, tem 43 anos. Mãe de Júlio há quase seis, companheira de José há 14, é professora de alemão e de inglês, efetiva na Escola Secundária Manuel de Arriaga, no Faial. Há menos de dois anos, foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Presa no corpo, Nívia comunica apenas graças ao movimento dos olhos