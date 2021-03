Jogador João Afonso quer Santa Clara humilde para ultrapassar FC Porto

“Estamos cientes das dificuldades que vamos ter. Temos de trabalhar e ser humildes e vamos ter de ter muita concentração, muita união e coesão para ultrapassar o FC Porto, que é o campeão em título”, declarou.



O central falava no Estádio de São Miguel em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro frente aos ‘azuis e brancos’, da 25.ª jornada da Liga, a disputar no próxio sábado, no Estádio do Dragão.

João Afonso afirmou que a equipa está a atravessar um bom momento e que o plantel açoriano está motivado para “continuar a fazer história” no Santa Clara.

“Vai ser um jogo complicado. Consideramos que estamos num bom momento, o FC Porto também está num bom momento, depois de eliminar eliminação a Juventus na Liga dos Campeões, em que muito orgulhou o nosso país”, afirmou.

E prosseguiu: “Vamos tentar alcançar os três pontos, porque este ano já fizemos história ao vencer em Braga, em Guimarães, ao Marítimo, o que ainda não tinha acontecido com o Santa Clara”, apontou.

João Afonso considerou “benéfica” a paragem no campeonato, porque permitiu a recuperação “física e psicológica” dos jogadores.

Questionado se a pressão do próximo jogo está do lado do FC Porto, o atleta do Santa Clara afirmou que a “pressão é relativa”, porque cada equipa tem os seus “objetivos”.

“É sempre difícil ir a um campo dos 'grandes', claro que, tendo em conta o imediatismo do jogo e a equipa com que vamos jogar, é normal que sintamos mais ansiedade, mas o facto [de não haver público] ameniza um pouco”, realçou.

O Santa Clara, sétimo classificado, com 32 pontos, vai defrontar o FC Porto, segundo, com 54 pontos, pelas 19h30 (hora dos Açores) do próximo sábado, no Estádio do Dragão.