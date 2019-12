Jogador do Santa Clara transportado para o hospital após jogo com FC Porto

"O Nené estava muito combalido ao intervalo e teve de ser transportado ao hospital", referiu o treinador dos açorianos João Henriques, em conferência de imprensa no final do encontro, disputado no Porto.

À passagem dos 26 minutos, o avançado portista Zé Luís tentou um pontapé acrobático e acabou por acertar com o pé na cabeça do médio açoriano, que ficou prostrado no relvado, antes de ser substituído por Bruno Lamas.

Depois de alguns minutos a receber assistência médica, Nené saiu de maca e foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, para ser submetido a observações e exames complementares

O desafio entre as duas formações primodivisionárias registava um empate sem golos, desfeito aos 29 minutos com o golo solitário do avançado japonês Shoya Nakajima, que colocou os finalistas vencidos da última edição da prova ‘rainha' nos quartos de final.