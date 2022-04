Joaquim Rodrigues Jr. “extremamente feliz” com vitória na etapa

“Estou extremamente feliz com a forma como o dia terminou. Apesar de a etapa ter sido realmente rápida, com muitas dificuldades, alternando dunas com pistas, consegui atacar desde o primeiro quilómetro”, disse, citado pela assessoria de imprensa do construtor indiano.

O piloto natural de Barcelos gastou 2:34.41 horas para completar o percurso, deixando o australiano Toby Price (KTM) no segundo lugar, a 1.13 minutos, e o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) no terceiro, a 1.26.

Joaquim Rodrigues Jr. tornou-se no nono português a vencer uma etapa na mais emblemática prova de todo-o-terreno do mundo, o sexto 'motard' e o primeiro depois do triunfo de Hélder Rodrigues na 12.ª etapa da edição de 2016, ano em que o malogrado Paulo Gonçalves, cunhado do vencedor de hoje, também conquistou uma tirada, a quarta.

“A Hero Rally 450 portou-se muito bom e estou feliz, porque os dois combinados conseguimos alcançar a primeira vitória no Dakar”, disse ainda Quim Rodrigues Jr., agradecendo à equipa “por todo o esforço” investido e por lhe ter proporcionado a participação “em muitas corridas este ano”, o que ajudou “a aumentar a confiança”.

Já o alemão Wolfgang Fisher, diretor desportivo da Hero Motorsports, enalteceu o fato de se ter feito “história”.

“Fizemos história. É incrível desfrutar da primeira vitória em etapas pela Hero no Dakar. Conseguimos saborear o doce sabor da vitória depois de todo o trabalho árduo de muitas pessoas ao longo dos últimos meses e anos. É, também, a primeira vitória do ‘JRod’ no Dakar e ele merece-a”, sublinhou o mesmo responsável.

Joaquim Rodrigues Jr. manteve um duelo intenso com o australiano Daniel Sanders (GasGas), que acabou por ceder nos quilómetros finais, terminando em quarto, a 2.55 minutos do português.

Com estes resultados, Joaquim Rodrigues Jr. subiu uma posição, para o 17.º posto, a 37.43 minutos do primeiro classificado, que continua a ser o britânico Sam Sunderland (KTM), que hoje foi 13.º.