BPP

João Rendeiro regressa a tribunal na África do Sul a 21 de janeiro, sessão adiada

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, regressa no dia 21 de janeiro ao tribunal de Verulam, Durban, na África do Sul, depois da sessão desta segunda-feira ter sido adiada, anunciou o juiz do processo.