João Paulo Medeiros à frente dos bombeiros de Ponta Delgada

No ato de tomada de posse da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal para o triénio de 2020-2022, o novo responsável da corporação que tem à sua responsabilidade os concelhos de Ponta Delgada e Lagoa, mostrou-se ciente de que os “desafios” pela frente “serão muitos” e quer estar à altura deles.



“Tudo farei, em conjunto com os meus colegas, para que as expectativas sejam superadas, através de um trabalho árduo, sério, honesto, dedicado e empenhado, em prol da defesa e promoção da nossa Associação e do nosso Corpo de Bombeiros”, frisou, fazendo notar que a AHBVPD já vive uma situação equilibrada do ponto de vista financeiro, mercê do trabalho realizado pelo seu antecessor. Foi restabelecido o equilíbrio financeiro da instituição, pelo que “temos uma AHBVPD com as contas certas”.





