João Moniz apresenta "Saudade" no Teatro Micaelense

Na sua caminhada até ao seu primeiro EP, João Moniz passou por diversas experiências musicais, pisou muitos palcos pelos Açores e não só. Foi o vencedor da 2ª Edição do Concurso nacional "One Step 4 Music Fest", o que lhe permitiu subir ao palco da edição de 2019 do "MEO Sudoeste". Foi também nomeado pelos International Portuguese Music Awards, na categoria de Novos Talentos de 2020.

Em 2020 que apresenta o seu primeiro EP, com o nome do single lançado em 2019 : "Saudade". Este EP, totalmente cantado em português é constituído por seis canções influenciadas pela vida do dia a dia.