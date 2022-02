João Lança no Gabinete dos Açores em Bruxelas

João Lança vai ser o novo coordenador do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas, sucedendo a Frederico Cardigos, que tinha sido exonerado a seu pedido, em março deste ano.

Licenciado em engenharia agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa e mestre em engenharia agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, João Lança, conta com uma maior experiência no setor da agricultura, mas também já defendeu os interesses da Região na Representação Permanente de Portugal na União Europeia, como conselheiro técnico para os Assuntos Regionais, desde setembro de 2014.



A função dos membros desta instituição é representar o Estado Português nas diversas instituições da União Europeia e assegurar a defesa dos seus interesses nos vários níveis e âmbito de decisão.

Os funcionários desta Representação Permanente participam ativamente nos múltiplos grupos de trabalho do Conselho da União Europeia, onde em estreita cooperação com a administração portuguesa, veiculam e defendem as posições nacionais.

A escolha de João Lança para o cargo de coordenador do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas agrada à Federação Agrícola dos Açores.



Jorge Rita, representante dos agricultores açorianos, destaca a experiência nos gabinetes em Bruxelas e a proximidade com o setor agrícola, mas alerta para a necessidade de trabalhar em sinergia com o representante da Federação Agrícola dos Açores, em Bruxelas.



“Consideramos que esta é uma boa opção. É alguém que conhece muitas pessoas em Bruxelas. Nós temos o representante da Federação Agrícola dos Açores. É um técnico cuja capacidade de trabalho é reconhecida por todos. O grande desafio é promover uma boa articulação entre os representantes dos Açores com as instituições”, sublinha.

Jorge Rita assinala que vão ser discutidos assuntos muito importantes, ao longo dos próximos anos em Bruxelas, sendo necessário sensibilizar o poder político para as especificidades dos Açores.



“Os apoios são destinados a todos os agricultores da Europa e existem muitos agricultores que recebem mais apoios do que os açorianos. A nossa sociedade não consegue viver sem apoios públicos. Todos os setores, de uma forma direta ou indireta, beneficiam com os apoios recebidos por Bruxelas”, indicou.