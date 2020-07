João Henriques não continua no Santa Clara

Na Cidade do Futebol, após o empate 2-2 com o Vitória de Guimarães na 34.ª e última jornada, Diogo Boa Alma anunciou o fim de ciclo do Santa Clara com o treinador João Henriques.

O dirigente encarnado afirmou que a decisão foi tomada, de mútuo acordo, entre a SAD e o treinador, que entenderam colocar um ponto final a este ciclo de dois anos.



Diogo Boa Alma referiu que o Santa Clara conseguiu a histórica terceira participação consecutiva na I Liga e fixou um novo recorde de pontos na prova na sua quinta participação.



A finalizar, o administrador da Santa Clara Açores - Futebol SAD não se quis pronunciar sobre a próxima equipa técnica do Santa Clara.



Esta noite, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Santa Clara e Vitória de Guimarães empataram 2-2 no jogo da 34.ª e última jornada do campeonato.



Thiago Santana e Carlos Júnior (de grande penalidade) colocaram os açorianos em vantagem no marcador, mas os vimaranenses chegaram ao empate por intermédio de Florent e André André (também de grande penalidade).