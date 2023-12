João Félix marca ao Atlético e dá a vitória do FC Barcelona

O internacional português, que está precisamente emprestado pelo Atlético ao FC Barcelona, marcou aos 28 minutos, assinando apenas o seu segundo golo na La Liga esta temporada.

Tal como Félix, João Cancelo foi titular na equipa catalã, que passou a estar sozinha no terceiro posto, com 34 pontos, a quatro da dupla de lideres Real Madrid e Girona.

O Atlético Madrid é quarto classificado com 31 pontos, mas tem um jogo em atraso ainda para disputar.

Num embate entre guarda-redes portugueses, o Almeria, com Luís Maximiliano, e o Bétis, com Rui Silva, empataram a zero, resultado que fez os sevilhanos caírem para o sétimo posto.

Longe dos lugares cimeiros, Sevilha (15.º) e Villarreal (12.º) também empataram, mas a uma bola.

A jornada termina na segunda-feira com a receção do Celta Vigo ao Cádiz, num duelo entre dois emblemas a lutar pela manutenção.