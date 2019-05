João Domingues nos 'quartos' do 'challenger' de Braga, Frederico Silva afastado

As mais lidas

Nos quartos de final, o jogador luso vai defrontar o eslovaco Norbert Gombos, número 208 mundial e 10.º pré-designado do torneio.

João Domingues, 185.º jogador mundial e 13.º cabeça de série do torneio, derrotou o brasileiro João Menezes, 358.º do mundo, ao vencer pelos parciais de 36, 6-3 e 7-5, em duas horas e 26 minutos.

O tenista português João Domingues qualificou-se esta sexta feira para os quartos de final do 'challenger' de Braga em terra batida, num dia em que Frederico Silva foi afastado.

