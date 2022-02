Joana Bettencourt apresenta medidas de proximidade para dinamizar a Praia da Vitória

De acordo com nota, a reabilitação das escolas do ensino primário nas freguesias do concelho é um dos exemplos destas políticas concretas que Joana Bettencourt, candidata do Bloco de Esquerda, pretende implementar para cumprir o objetivo traçado.





“Desenvolver o município de uma ponta à outra sem deixar ninguém para trás, é outro dos objetivos desta candidatura, por isso, o combate às desigualdades sociais, o reforço dos apoios sociais e o reforço dos serviços públicos são prioridades do Bloco, porque qualquer pessoa tem direito a respostas públicas de qualidade”, disse citada na mesma nota, na apresentação da sua candidatura.





Joana Bettencourt apontou ainda a aposta em “transportes públicos de qualidade em todo concelho, reduzindo tarifas, no caminho da gratuitidade dos serviços de transportes urbanos”, a promoção de uma “cultura de desperdício zero nos serviços municipais e uma recolha seletiva de resíduos porta a porta”, a “criação de sistemas de bicicletas partilhadas e a organização do espaço público para a proteção dos utilizadores mais vulneráveis na via”.





Por outro lado, a candidata à autarquia da Praia da Vitória, acredita que o “porto e o aeroporto da Praia da Vitória têm o potencial para ser a alavanca para o desenvolvimento económico e social do concelho, da ilha Terceira e mesmo dos Açores”.





O problema da contaminação dos solos deixada no concelho pelos militares norte-americanos é uma matéria que a candidata não esquece, defendendo que a autarquia tem que exigir “perante todos os poderes e instituições, para que sejam tomadas medidas concretas no processo de descontaminação de água, solos e subsolos, com vista não só à reabilitação ambiental, como também à mitigação dos problemas de saúde pública”.





António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda, que também esteve na apresentação da candidatura, salientou o facto de esta – como outras candidaturas autárquicas do BE nos Açores – ser liderada por mulheres, quer na lista à câmara, quer na lista à assembleia municipal: “O Bloco de Esquerda leva a sério a igualdade de género”.





Na sua intervenção, António Lima, recordou que “quando centenas de pessoas estavam em risco de ser despejadas, no bairro de Santa Rita, foi o Bloco que apontou o problema e que exigiu uma solução, levando o assunto ao parlamento, e só aí se encontrou uma solução. A autarquia estava a dormir, o governo regional estava a dormir, e foi preciso um partido que ainda nem tem assento na assembleia municipal a apontar o problema e a encontrar a solução”, disse o líder do partido, citado na nota.





António Lima lembrou ainda que o parlamento aprovou uma proposta do Bloco de Esquerda para que uma parte das casas dos bairros Pôr do Sol e Beira-Mar, deixados pelos norte-americanos, fosse destinada a habitação com custos acessíveis para as famílias.