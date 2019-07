Jéssica Gomes é a nova comandante da esquadra da PSP da Lagoa

De acordo com nota da autarquia, este encontro serviu para apresentação de cumprimentos neste início de funções. A acompanhar esteve o comandante subintendente da Divisão Policial de Ponta Delgada, Pedro Almeida, e o Chefe Hélder Medeiros, da PSP de Lagoa. Os vereadores da autarquia, Nelson Santos e Albertina Oliveira também estiveram presentes na cerimónia de cumprimentos.



Na ocasião, Cristina Calisto deu as boas vindas à nova comandante e reiterou a sua disponibilidade para continuar a colaborar com a PSP de Lagoa. A autarca lagoense desejou muito sucesso para a subcomissária Jéssica Gomes para o novo desafio, desejando manter as boas relações institucionais em prol do bem-estar e segurança dos lagoenses.