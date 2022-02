Japão sem registo de mortes pela primeira vez em 15 meses

No domingo, o país contabilizou 162 novos casos de Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde japonês.

Esta é a primeira vez desde agosto de 2020 que não há registo de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 no país.

O Governo japonês anunciou na sexta-feira o alívio de algumas restrições fronteiriças, após um declínio nas infeções, com uma média de 200 novos casos diários nos últimos dias, uma redução drástica em relação às mais de 25.000 infeções registadas em agosto, quando o país atravessou a pior vaga da pandemia.

A partir desta segunda-feira, o período de quarentena para os detentores de visto de negócios, vacinados contra a Covid-19, é reduzido de dez para três dias, com o país a permitir igualmente a entrada a estudantes estrangeiros, de forma gradual.

O secretário-geral adjunto do Governo japonês, Seiji Kihara, justificou as mudanças com o aumento da taxa de vacinação contra a Covid-19, que ronda os 73%, e "a exigência da comunidade empresarial" em relação ao levantamento de restrições.

Desde o início da pandemia o arquipélago acumulou 1.724.037 infeções e 18.309 mortos, de acordo com dados oficiais.