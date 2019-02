Jack Broadbent sobe esta noite ao palco do Teatro Micaelense

O cantor e compositor, natural de Inglaterra, estreia-se nos Açores esta noite com o seu estilo sem igual em slide guitar.

O Teatro Micaelense acolhe hoje, pelas 21h30, o concerto de estreia nos Açores do músico Jack Broadbent. Jack Broadbent é um talentoso cantor e compositor que tem deixado audiências fascinadas com os seus espetáculos ao vivo e com o seu estilo sem igual em slide guitar.

Nascido na Inglaterra rural, numa família onde a música era uma presença constante, Jack Broadbent aponta as suas influências para John Lee Hooker, Peter Green, Jimi Hendrix, Robert Johnson e Crosby, Stills, Nash & Young.

Com raízes firmemente plantadas nos blues mais puros, Jack Broadbent está a gerar uma onda de entusiasmo global como um bluesman moderno e, porventura, o mais entusiasmante do nosso tempo.

O concerto desta noite no Teatro Micaelense integra uma minidigressão a Portugal que o cantar está a realizar e inclui os concertos no Centro Cultural de Belém em Lisboa, e no Cine-Teatro de Alcobaça.