Já regressaram três quartos dos portugueses no estrangeiro que pediram para voltar

Numa mensagem no Twitter, Augusto Santos Silva fez o ponto da situação do “apoio ao regresso dos portugueses retidos no estrangeiro por voos cancelados, ligações encerradas ou mesmo fronteiras fechadas”.

Nas últimas semanas, prosseguiu o governante, o regresso destes portugueses exigiu um trabalho que envolveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros e toda a rede diplomática e consular portuguesa, um pouco por todo o mundo.

“Já resolvemos mais de três quatros dos pedidos de apoio que tinham sido solicitados. Isso significa cerca de 3.700 portugueses, viajantes ocasionais, turistas, que puderam regressar ao nosso país”, declarou.

Segundo Augusto Santos Silva, a diplomacia portuguesa dedicou “uma especial atenção aos estudantes Erasmus e, à data de hoje, mais de quatro centenas de estudantes que pediram apoio às autoridades portuguesas para regressar o conseguiram fazer”.

Isto significa, adiantou o ministro, que "a quase totalidade dos pedidos de apoio desses estudantes está hoje resolvida”.

“É um esforço muito importante porque implicou ajudar ao regresso de nacionais portugueses que estavam na Europa, como na América, África, na Ásia ou na Oceania”.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, “este trabalho ainda não está concluído”.

E ressalvou: “Só quando 100 por cento dos portugueses que pediram apoio tiverem a situação resolvida é que nós descansaremos”.