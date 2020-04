Itália regista mais 570 mortes e 1.396 novos casos de infeção

Itália regista 18.849 mortes pela covid-19, mais 570 do que na quinta-feira, e 98.273 pessoas doentes, com o surgimento de 1.396 novos casos, com os dados divulgados esta sexta feira pelas autoridades a mostrar desaceleração no número de vítimas.