Isenção de pagamentos em creche até ao 13.º escalão entra em vigor

Uma medida prevista no Orçamento da Região para 2022, é para o Governo Regional “estruturante no combate à pobreza, no enfrentar do despovoamento populacional, na proteção das famílias e na formação social e cognitiva das crianças”, refere Artur Lima, vice-presidente do executivo regional, citado em nota.





Segundo Artur Lima, a creche, enquanto “recurso imprescindível para a comunidade”, está ao “serviço das famílias” e cria “contextos propícios ao desenvolvimento físico e psíquico das crianças”.





“No último ano, este Governo desenvolveu políticas de infância vocacionadas para o desenvolvimento global das crianças e para a consagração de uma verdadeira igualdade de oportunidades”, frisou.





Saliente-se que o Governo dos Açores prevê que, este ano, sejam contempladas 2.037 crianças com esta isenção, mais 952 do que em 2021.