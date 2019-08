Isabel II aprova formalmente suspensão do Parlamento

As mais lidas

A medida foi fortemente criticada pela oposição, que vê nela uma tentativa de limitar significativamente o tempo para os deputados apresentarem medidas para impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo.

O primeiro-ministro britânico pediu hoje à rainha que autorizasse uma suspensão de cinco semanas do Parlamento até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o ‘Brexit’ (31 de outubro).

A aprovação do pedido era esperada pela maioria dos analistas, dado o papel neutral que a monarca sempre tem tido, baseando os seus pronunciamentos no critério pelo primeiro-ministro em funções.

O Conselho Privado da chefe de Estado do Reino Unido anunciou num comunicado que as duas câmaras parlamentares são suspensas “não antes de segunda-feira 09 de setembro e não após quinta-feira 12 de setembro” e até 14 de outubro.

A Rainha Isabel II aprovou esta quarta-feira formalmente o pedido do primeiro-ministro, Boris Johnson, para suspender o parlamento britânico a partir da segunda semana de setembro e até 14 de outubro.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok