"Irregularidades na Junta de Água de Pau" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Comercial deve 220 mil euros ao Eurosport e à FPAK" e "Venda e preço das casas sobe mais nos Açores" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para a reunião em São Miguel de um grupo de 140 polícias que se formou há 30 anos.

O relatório da Inspeção da Administração Pública a dar conta de várias irregularidades nos pagamentos da Junta de Freguesia de Água de Pau entre 2013 e 2017 e a defesa do antigo autarca estão em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 26 de junho de 2019.

