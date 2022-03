Irão anuncia represálias após Estados Unidos imporem novas sanções

O chefe adjunto do judiciário iraniano, Kazem Gharbabadi, anunciou “uma nova lista de instituições norte-americanas e indivíduos implicados em graves violações dos direitos humanos sancionados pelo Irão e que será brevemente publicada".

As alegações apresentadas pelas autoridades iranianas para estas sanções são as mesmas referidas na terça-feira pelos Estados Unidos contra duas entidades e responsáveis iranianos.

Segundo a agência de notícias iraniana Mizan, Gharibabadi, que também é secretário-geral do Comité de Direitos Humanos do Irão, acusou "os Estados Unidos de usarem as sanções sob falsos pretextos de direitos humanos como uma ferramenta para alcançar objetivos políticos".

Num comunicado divulgado na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou que "continuaria a lutar contra o autoritarismo" e promoveria "a responsabilização pela repressão violenta às pessoas que buscam exercer os seus direitos humanos e liberdades fundamentais".

O anúncio destas sanções ocorre após a reinício das negociações do acordo internacional sobre o nuclear iraniano na semana passada, em Viena - nas quais os Estados Unidos participam de forma indireta.

As discussões para tentar salvar o pacto, que estiveram suspensas durante de cinco meses, deverão recomeçar hoje após um intervalo de cinco dias.

Concluído em 2015 entre o Irão e as grandes potências (Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha), o acordo foi posto em causa pela retirada unilateral de Washington, em 2018, com o consequente restabelecimento das sanções, o que levou Teerão a desvincular-se da maioria dos seus compromissos.

O acordo oferece a Teerão o levantamento de parte das sanções que sufocam a sua economia em troca de uma redução drástica do programa nuclear, colocado sob estrito controlo da ONU.