IPMA eleva para laranja aviso de chuva nos grupos Central e Oriental dos Açores

O IPMA já tinha colocado as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo por causa das previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Numa nova atualização emitida ao início da tarde de hoje, o IPMA coloca sob aviso laranja as ilhas dos grupos Oriental (São Miguel e Santa Maria) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) entre as 13:00 locais (14:00 em Lisboa) de hoje e as 08:00 locais (09:00 em Lisboa) de segunda-feira.

O aviso laranja é o terceiro numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.