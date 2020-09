IPDJ realiza inquérito a clubes e associações para avaliar impactos

O inquérito, em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e com as Direções Regionais do Desporto das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, é composto por 45 perguntas que têm o objetivo de “avaliar o impacto da covid-19 nas organizações, quer ao nível da sustentabilidade financeira quer da sua capacidade de retoma da atividade desportiva”.

“O universo de mais de 10.000 clubes poderá responder ao questionário até ao próximo dia 15 de setembro, data a partir da qual os dados serão tratados, garantindo o total anonimato dos envolvidos”, refere o IPDJ em comunicado.

Vítor Pataco, presidente do IPDJ, destacou a importância da iniciativa e frisou que apenas com um diagnóstico a partir dos “principais atores do movimento desportivo” é possível encontrar “soluções para os problemas”.

“Congratulo-me com esta cooperação entre o IPDJ, a ANMP e as regiões autónomas, garantindo que os resultados nos darão um retrato verdadeiramente nacional”, afirmou.

À semelhança do inquérito realizado, em junho deste ano, junto das federações desportivas com a mesma finalidade, de averiguar o impacto da covid-19 nas atividades e finanças, o IPDJ salienta que “conta com a participação dos clubes para um melhor diagnóstico da situação”.