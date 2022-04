Investigadores criam hambúrgueres e salsichas "do mar" para acabar com estigma de quem não come peixe

Para conquistar os consumidores que não comem peixe, investigadores do Instituto Politécnico de Leiria estão a desenvolver hambúrgueres, salsichas e afiambrados a partir de recursos marinhos da costa de Peniche, que pretendem valorizar.