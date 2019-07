Interpelação do CDS sobre transportes marca agenda parlamentar nos Açores

O tema esteve em debate na passada semana, durante a visita do executivo regional à ilha do Faial, e volta agora a estar no centro das atenções devido aos cancelamentos dos voos da Azores Airlines entre Lisboa e Horta e entre Lisboa e Pico, e também ao atraso no arranque da operação da transportadora marítima Atlânticoline.

Procurando potenciar o descontentamento em torno dos transportes e das acessibilidades, o CDS quer interpelar o Governo Regional sobre estas matérias, propondo também que o executivo açoriano promova as diligências necessárias, junto do Governo da República, no sentido de operacionalizar o regresso da TAP ao Faial e ao Pico.

Antes disso, porém, o parlamento irá dar posse, na manhã de terça-feira, à nova secretária regional da Saúde, Maria Teresa Luciano, que irá substituir no cargo Rui Luís.

A agenda parlamentar desta semana inclui ainda três propostas do Governo dos Açores: uma relacionadas com a estratégia regional para a mobilidade elétrica, outra sobre a criação de um Conselho da Diáspora Açoriana, e ainda uma reapreciação do programa de eficiência energética na Administração Pública, recentemente aprovado no Parlamento, mas devolvido pelo representante da República para os Açores.

Os 57 deputados regionais vão analisar também três propostas, apresentadas pelo PCP, pelo PPM e pelo PSD, relacionadas com a Educação, duas delas no sentido de alterar o Estatuto do Aluno, de forma a eliminar a possibilidade daqueles que têm mau desempenho escolar terem aulas em períodos de férias.

A outra proposta, pretende acabar com uma alegada discriminação no acesso ao refeitório, na Escola Básica Mouzinho da Silveira, na ilha do Corvo.