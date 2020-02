Insultos racistas param prova nos Arrifes

O Conselho de Disciplina (CD) da Associação de Patinagem de São Miguel (APSM) está a averiguar a ocorrência de atos de racismo para com uma juíza de patinagem no decorrer de uma Prova de Promoção que ocorreu, no passado dia 2, nos Arrifes.



José Raimundo, presidente da APSM, confirmou ao Açoriano Oriental a existência do referido processo, sublinhando que “não tolero, nem vamos tolerar, todos e quaisquer atos de racismo que possam existir ou tenham ocorrido em eventos das nossas modalidades”, sublinhando que volvidas duas semanas após o sucedido ainda decorre a fase de inquérito a testemunhas.







Ler mais na edição desta terça-feira, 18 fevereiro 2020, do jornal Açoriano oriental