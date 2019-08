Inspiral encerra com Márcia e Benjamim

A iniciativa percorreu vários espaços públicos e culturais do concelho da Lagoa, com espetáculos de artistas de todo o mundo, e culmina agora, com artistas nacionais e internacionais, na praça do Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.





O evento que encerra o festival arranca com a cantora e compositora Márcia, o norte-americano Andy Burrows, compositor e baterista dos Razorlight, que conta já quatro álbuns editados a solo, e com a cantautora açoriana Sara Cruz, que atua com jovens da Escola Secundária da Lagoa, com quem desenvolveu uma oficina.





No dia 20 há espaço, ainda, para Contos & Canções, “um mergulho nas bonitas histórias escondidas por detrás de algumas das melhores canções da nova vaga de cantautores açorianos”, explica a nota de imprensa da organização, com atuações de Flávio Cristóvam, João Félix, Sara Cruz e Romeu Bairros.





O cartaz encerra com Benjamim, Matthew Perryman Jones, o brasileiro Momo e Flávio Cristóvam, que atua com a Banda Filarmónica Estrela d’ Alva.





O minifestival que encerra a itinerância do Inspiral, que ao longo de um ano trouxe às várias freguesias do concelho da Lagoa nomes como Valter Lobo, Luís Alberto Bettencourt ou The Heart and The Void, conta ainda com uma feira de comida de rua e com a Feira de Ocupação de Tempos Livres promovida pela Associação de Pais da EBI Padre João José do Amaral.