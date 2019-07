Por isso e segundo refere o GACS, a Inspeção Regional do Trabalho está a acompanhar a situação de salários em atraso que se verifica na empresa de segurança privada PROVISE, tendo já efetuado intervenções nas ilhas onde se concentram a maior parte dos trabalhadores desta empresa, nomeadamente São Miguel, Terceira e Faial.

Quanto aos trabalhadores, refere ainda a Inspeção Regional do Trabalho, estes poderão beneficiar de apoio, em caso de suspensão do contrato, tal como determina o Código de Trabalho.



A Inspeção Regional do Trabalho alerta ainda que atuará inevitavelmente de forma coerciva com o levantamento de auto e apuramento das importâncias em dívida quer aos trabalhadores, quer à Segurança Social, no caso de não ser reposta a regularidade no pagamento de salários na PROVISE.