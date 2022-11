Inscrições abertas para a 32ª edição do Concurso de Presépios na Lagoa

O concurso é aberto a toda a comunidade com residência/sede no concelho da Lagoa e as inscrições decorrem até ao dia 16 de dezembro, podendo ser realizadas no portal da autarquia.





Serão admitidas inscrições em três categorias, Presépio Tradicional, Presépio Original e Figurado Contemporâneo em Barro.





O júri será representado por cinco elementos que avaliará os trabalhos a concurso, através de visita presencial, nos dias 19 e 20 de dezembro.





Os resultados serão anunciados a partir do dia 10 de janeiro de 2023.