Inquérito sobre dados de clientes da Atlânticoline quase fechado, diz Governo dos Açores

Foi "instaurado um inquérito interno" cujas "conclusões ainda não são conhecidas", pelo que nesta fase "é prematuro" retirar conclusões sobre os porquês da divulgação desses dados, realçou a secretária regional com a tutela dos Transportes, Ana Cunha.

A governante falava em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na comissão de Economia do parlamento dos Açores, onde está hoje a ser ouvida, a pedido do PSD, sobre várias matérias que tutela, entre as quais a referida divulgação 'on-line', no final de abril, de dados de passageiros da operadora marítima que opera no arquipélago.

Questionada sobre uma data para a conclusão do inquérito, Ana Cunha declarou: "Presumo que esteja para breve, mas não me posso comprometer com prazos. Estaria disponível para falar sobre o relatório depois em comissão".

O PSD procurou saber "o que aconteceu" para que numa "pesquisa de Google" houvessem dados disponíveis de passageiros da empresa pública açoriana, nomeadamente de cartões de cidadão, e que "medidas foram ou vão ser tomadas para que não se voltem a repetir estas situações".

Ana Cunha e o presidente da Atlânticoline, Carlos Faias, também presente na comissão parlamentar, declararam aos deputados não terem conhecimento de queixas formais ou judiciais de passageiros e de empresas pela divulgação dos dados na internet.