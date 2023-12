Iniciativa visa promover reciclagem nas universidades em 2024

Num comunicado sobre a iniciativa, a Sociedade Ponto Verde (SPV) explica que o objetivo é reforçar a estratégia de sustentabilidade e a cadeia de gestão de embalagens junto da comunidade académica.

Pretende-se “disseminar conhecimento sobre a correta gestão de resíduos a toda a comunidade académica, através da educação e formação por meio de uma comunicação ativa e próxima”, lê-se no comunicado, segundo o qual no próximo ano se deverão fazer ações de promoção da melhoria do sistema de gestão de resíduos das 18 escolas, serviços centrais e Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa.

“A aposta em ações de formação, campanhas de sensibilização, comunicação próxima e iniciativas inovadoras ligadas à reciclagem irá fornecer as ferramentas necessárias para a adoção de melhores práticas no meio universitário, criando, assim, um impacto positivo na cidadania ambiental”, diz, citada no comunicado, a dirigente da SPV, Ana Trigo Morais.