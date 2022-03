Infeções sobem em Portugal, há mais 23 mortes e diminuem internamentos

Segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje estão internadas 1.358 pessoas, menos 120 do que na segunda-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 96 doentes, menos seis, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos subiu hoje para 465.412, mais 9.231 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 1.752 pessoas, para um total de 2.787.126 desde o início da pandemia.

Das 23 mortes, 10 aconteceram na região do Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro e uma no Alentejo.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.817 infeções, seguindo-se o Centro, com mais 2.947, o Norte (1.979), o Alentejo (772), o Algarve (634), a Madeira (504) e os Açores (353).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.158.853 casos e 8.739 mortes.

Na região Norte registaram-se 1.231.373 infeções e 6.457 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 493.963 infeções e 3.743 mortes.

O Algarve totaliza 134.688 contágios e 690 óbitos e o Alentejo soma 118.000 casos e 1.179 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 78.928 infeções e 188 mortes e o arquipélago dos Açores 57.819 casos e 90 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

De acordo com DGS, foram contabilizados 1.523.323 casos de infeção em homens e 1.747.390 em mulheres, havendo 2.911 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Desde março de 2020 morreram 11.091 homens e 9.995 mulheres de covid-19.

Em Portugal, desde março de 2020, ficaram infetadas em Portugal pelo menos 3.273.624 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 21.086 mortes associadas à covid-19.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.