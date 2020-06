Inetese premiada no concurso IdeiAçores 2020

O Instituto de Educação Técnica foi representado no concurso pelas formandas Érica Bernardo e Marisa Custódio, do curso Técnico/a de Vendas, do 2º ano, que abraçaram este projeto com empenho, dedicação e visão empreendedora.

O prémio alcançado, que surge de uma iniciativa do Governo Regional dos Açores, intitulada "Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!", ficou na responsabilidade da formadora Rita Ávila - responsável pelo acompanhamento e orientação do Projeto.