    Incêndios: Portugal continental com 55 casos até às 17.30 de hoje

    Portugal continental registou hoje, até às 17:30, 55 incêndios rurais, dos quais 14 iniciados durante a noite, mobilizando 1.304 operacionais, apoiados por 329 veículos e 107 missões aéreas, segundo a Proteção Civil.

    Hoje, 20:07
    Incêndios: Portugal continental com 55 casos até às 17.30 de hoje

    Autor: Lusa

    Num balanço até às 17:30 a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) destacava como ocorrências em curso mais relevantes o incêndio em Alvite/Moimenta da Beira e em Frexes/Trancoso.

    O primeiro, que começou ao início da tarde de sexta-feira, mobilizava 400 operacionais, com 124 veículos e nove meios aéreos, segundo os números atualizados às 19:15 na pagina na internet da ANEPC.

    O incêndio de Freches/Trancoso/Beiras e Serra da Estrela, que deflagrou na tarde de hoje, tinha a combatê-lo pouco depois das 19:00, segundo a página da ANEPC, 246 operacionais com 70 veículos e oito meios aéreos.

    No balanço, a ANEPC relembra que todo o território de Portugal Continental está em Situação de Alerta até às 23:59 do dia 13 de agosto.

    Durante este período, estão em vigor medidas de caráter excecional, como a proibição de acesso a zonas florestais definidas nos planos municipais, proibição de queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas), e interdição de trabalhos com máquinas em espaços florestais e rurais.

    Também está proibido fogo-de-artifício, independentemente de licença.

